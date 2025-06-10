Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'da deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.15'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
7,71 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Kütahya Simav
- Deprem