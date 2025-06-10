Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.15'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



7,71 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.