Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgiye göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 8.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.



Vali Musa Işın, NTV'de depremle ilgili son durumu aktardı. Oumsuz bir durum ve ihbarın bulunmadığını belirten Işın, her ihtimale karşı teyakkuzda bulunduklarını belirtti.



