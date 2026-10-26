Kütahya'da 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu

Kütahya 'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , izlerin Tunç Çağı'nda yangın sonucu yıkılan bir yapının enkazındaki kerpiç üzerinde keşfedildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, köpeğin henüz kurumamış kerpiç üzerinde bıraktığı izlerin günümüze kadar korunduğunu belirtti. Kerpicin bir zamanlar evin duvarında yer aldığını aktaran Ersoy, "Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya üzerinden duyurdu.

TUNÇ ÇAĞI'NIN GÜNDELİK YAŞAMINA IŞIK TUTUYOR

Tavşanlı Höyük'ün Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, kazılarda yalnızca yapıların ve tarihi eserlerin değil, geçmişteki günlük yaşama ilişkin izlerin de ortaya çıkarıldığını belirtti.

Bakan Ersoy, 2021 yılından bu yana kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibine teşekkür etti.