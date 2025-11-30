Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
30.11.2025 11:48
NTV
NTV - Haber Merkezi
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Merkez üssü Gediz ilçesi olan deprem 10,3 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustos ve ekim aylarında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede bir süredir artçı sarsıntılar olmaya devam ediyordu.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pütürge (Malatya)
|30 Kasım 2025 10:52
|38.2036
|38.6414
|7.08
|1.70
|Akdeniz - [63.23 km] Kumluca (Antalya)
|30 Kasım 2025 10:49
|36.1678
|31.1064
|21.31
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 10:42
|39.1928
|28.2222
|9.31
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 10:22
|39.2531
|28.1494
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 10:06
|39.1894
|28.1503
|5.31
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 10:05
|39.2103
|28.1511
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 09:41
|39.2211
|28.1750
|10.01
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 09:02
|39.1981
|28.2133
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 09:01
|39.1847
|28.2236
|7.00
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:59
|39.1742
|28.3106
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:57
|39.1692
|28.3172
|7.01
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:51
|39.2228
|28.1339
|6.98
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:49
|39.1919
|28.2903
|7.00
|1.40
|Akdeniz - [65.11 km] Kumluca (Antalya)
|30 Kasım 2025 08:48
|36.0697
|31.0808
|35.64
|3.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:30
|39.1672
|28.2722
|10.89
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:25
|39.1786
|28.2531
|8.67
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:21
|39.1722
|28.2408
|7.29
|1.00
|Seydikemer (Muğla)
|30 Kasım 2025 08:20
|36.4561
|29.2242
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:16
|39.1617
|28.2997
|7.71
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:12
|39.1600
|28.2433
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:11
|39.2297
|28.2108
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:06
|39.1528
|28.3097
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:05
|39.1556
|28.2958
|7.05
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 08:00
|39.2353
|28.1347
|5.97
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 07:45
|39.1417
|28.2542
|7.00
|2.50
|Akdeniz - [40.17 km] Kumluca (Antalya)
|30 Kasım 2025 06:49
|36.0539
|30.7206
|10.06
|2.40
|Akçadağ (Malatya)
|30 Kasım 2025 06:22
|38.4561
|38.0314
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 06:02
|39.2583
|28.1567
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 05:55
|39.1767
|28.2222
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 05:50
|39.1592
|28.2317
|6.32
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 05:28
|39.1425
|28.3342
|8.78
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 05:17
|39.1403
|28.2719
|6.30
|1.40
|Akçadağ (Malatya)
|30 Kasım 2025 05:17
|38.4586
|38.0667
|6.86
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 05:07
|39.1314
|28.3100
|6.83
|1.30
|Simav (Kütahya)
|30 Kasım 2025 04:48
|39.2431
|28.9350
|9.66
|1.70
|Akçadağ (Malatya)
|30 Kasım 2025 04:41
|38.4808
|38.0831
|7.00
|1.50
|Kovancılar (Elazığ)
|30 Kasım 2025 04:40
|38.6647
|39.6567
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 03:58
|39.2489
|28.1281
|11.20
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 03:50
|39.1839
|28.2222
|10.05
|1.40
|Sivrice (Elazığ)
|30 Kasım 2025 03:47
|38.4331
|39.1725
|7.07
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 03:45
|39.1856
|28.2347
|8.71
|1.10
|Simav (Kütahya)
|30 Kasım 2025 03:37
|39.2550
|28.9683
|7.02
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 03:32
|39.1931
|28.1931
|10.40
|2.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Kasım 2025 03:22
|39.1556
|28.2486
|9.11
|0.90
|Gürün (Sivas)
|30 Kasım 2025 03:09
|38.8436
|37.4597
|7.04
|1.40
|Gördes (Manisa)
|30 Kasım 2025 03:08
|39.0436
|28.2683
|6.99
|1.10
|Gölbaşı (Adıyaman)
|30 Kasım 2025 03:01
|37.8167
|37.8431
|7.84
|1.50