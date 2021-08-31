Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Kütahya'da saat 14.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin derinliği 7,16 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Depreme ilişkin açıklama yapan AFAD, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

AFAD tarafından depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırlandı.



Rapora göre, yerin 12,07 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan Kütahya ilinin Altintaş ilçesine bağlı Osmaniye köyüne uzaklığı 1,23 kilometre olarak ölçüldü.

16 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

Ana şoktan saat 14.59'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2,5 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi. Depremin belirgin süresi ise 3,17 saniye olarak hesaplandı.



Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler, Yolçatı köyleri olarak belirlendi. Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bilecik olarak sıralandı.



Öte yandan, raporda depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirleneceği kaydedildi.



DEPREM ANI KAMERADA

