Kütahya'da 5 gündür kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Kütahya’nın Simav ilçesi Akdağ Beldesi Cevizlik Mahallesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Ömer Çalışkan’dan 25 Ekim'den beri haber alamayan komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ve AFAD tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

Arama çalışmaları sonucunda ekipler, yaşlı adamı evine 3 kilometre uzaklıktaki Çakırın Damı mevkiinde kayanın dibinde ölü buldu.

Çalışkan'ın cansız bedeni, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.