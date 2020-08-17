Kütahya'da 65 yaş ve üzerine saat kısıtlaması

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Karar, yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların corona virüs bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerde bulunan park, kahvehane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastane, oyun salonları, han, kulüp, dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00 ile 19.00, hafta içi saat 16.00 ile 19.00 saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına karar verilmiştir.''



TOPLU TAŞIMA KULLANIMI DA KISITLANDI



Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine saat 12.00’den sonra girmesini, toplu taşıma araçlarına da 07.00 -10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında binmesini yasakladı.