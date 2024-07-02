Kütahya'da aile faciası: Annesini ve üvey babasını öldürdü

Kütahya'da bir genç, annesini ve üvey babasını öldürdüğünü emniyetteki ifadesinde itiraf etti. Zanlının cinayetten önce silah ve çelik yelek aldığı ortaya çıktı.

Kütahya'da aile faciası: Annesini ve üvey babasını öldürdü

'da Meydan Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir evde Mert F.Ş. (19) isimli genç, üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer'i vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girdi.

Dubleks dairenin üst katına çıkıldığında ebe olarak çalışan Sevgi Koçer (48) ve kuaför Ünal Koçer (53) isimli şahısların ateşli silahla öldürüldüğü belirlendi.

Olay sonrasında şüpheli Mert F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kütahya'da aile faciası: Annesini ve üvey babasını öldürdü - 1

CİNAYETTEN ÖNCE ÇELİK YELEK VE SİLAH ALMIŞ

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia ederek, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babası ile anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, ayrıca evde annesine ait av tüfeği olduğunu ancak kendisinden korktukları için kurma kolunu çıkartıp sakladıklarını, kurma kolunu da temin ettiğini ifade etti.

EVDEN KOVULUNCA DEHŞET SAÇTI

Olayı gerçekleştirmeden önce annesi ve üvey babasının kendisini evden kovduklarını belirten şüpheli Mert F.Ş., yemek masasında tartıştıklarını ve anne ve üvey babasının kendisini evden kovmaları üzerine odasından aldığı tüfek ve tabanca ile ilk olarak tüfekle annesine ateş ettiğini, ardından tüfekle bir el üvey babasına ateş ettiğini, kartuşun bitmesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile üvey babasına 3 el ateş ettiğini itiraf etti.

Katil zanlısı Mert F.Ş.'nin., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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