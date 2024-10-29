Kütahya'da anız yangını ormana sıçradı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Duabey Köyü Eslemez mevkiinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla ormana sıçradı.

Kütahya'da anız yangını ormana sıçradı

Yangına, Domaniç ve Tavşanlı Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile Domaniç ve Çukurca belediyelerinin itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kütahya'da anız yangını ormana sıçradı - 1

Sekiz itfaiyenin çabaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaklaşık 7 dönümlük alan zarar gördü.
Olayla ilgili Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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