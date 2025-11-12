Kütahya'da apartmanda yangın: Mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
12.11.2025 04:48
Son Güncelleme: 12.11.2025 04:51
AA
Kütahya'da bir apartmanda yangın çıktı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kütahya'da Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dairede ikamet eden Murat Can, evin salonundaki alevleri fark etmesi üzerine eşini ve 2 çocuğunu evden çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmandaki yoğun duman nedeniyle balkonlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.