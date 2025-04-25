Kütahya'da art arda depremler: İki ilçede okullar bugün tatil

Kütahya'da art arda depremler meydana geldi.

İlk sarsıntı saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan deprem 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremden 6 dakika sonra 3,9 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Vali Musa Işın, depremle ilgili son durumu aktardı. Olumsuz bir durum ve ihbarın bulunmadığını belirten Işın, her ihtimale karşı teyakkuzda bulunduklarını belirtti.

YENİ DEPREM

Son deprem saat 10.20'de gerçekleşti. 4,6 büyüklüğünde sarsıntının merkez üssü yine Simav ilçesiydi.

AFAD depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Deprem çevre illerden de hissedilirken artçı sarsıntılar devam ediyor.

SİMAV VE PAZARLAR İLÇELERİNDE OKULLAR BUGÜN TATİL



Simav ve çevre köyler ile Pazarlar ilçesinde okulların bir gün tatil edildiğini açıklayan Vali Işın "Can kaybı mal kaybı ya da bina yıkımı yok. Ancak tedbir amaçlı olarak Simav ve ona yakın olan Pazarlar ilçemizde okulları bugün tatil ettik. Köylerde kamu binalarında herhangi bir hasar yok." dedi.

AFAD saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirirken an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı öğrenildi.

"ELDEN GEÇMESİ GEREKEN BİNALAR VAR"

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da "Herkes sokaklarda. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Bazı vatandaşlarımızın evlerinde ufak çatlaklar mevcut. 2011 yılında büyük bir deprem gördüğümüz için yenilenmesi gereken binalarımız mevcut. Hem şu zaman hem o zaman deprem geçirdikleri için binalar yorgun. İlk önce hasar görebilecek kamu binalarımızın bir an önce yapılması gerekiyor. Birkaç tane okulumuz belediye binamız bunların en acilinden elden geçmesi gerekmektedir." diye konuştu.

"STRES BOŞALDI"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirtti.



Depreme neden olan fayın baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğundan söz eden Sözbilir, "Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir." dedi.



Sözbilir, şöyle devam etti:



"Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

"PANİK OLUŞTURACAK BİR DURUM YOK"



Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." diye konuştu.

