Kütahya'da asılsız corona virüs paylaşımı yapan kişiye gözaltı

Dün, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında "Kütahya’da corono virüs tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı" şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçti.



Söz konusu paylaşımı yaptığı belirlenen V.A. gözaltına alındı.



Şüphelinin, ifadesinde kötü niyetle paylaşımda bulunmadığını ve paylaşımı nedeniyle paniğe sebep olduğundan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen V.A, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kütahya Valiliği, söz konusu paylaşımın sosyal medyada çok fazla yayılması üzerine, kentteki hastanelerde iddia edildiği gibi Covid-19 vakasının olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

