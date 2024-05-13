Kütahya’da bir kişi eşini omzudan bıçakladı

Kütahya’da O.A. isimli kişi, tartıştığı eşi A.A’yı omzundan bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, adam gözaltına alındı.

Kütahya’da bir kişi eşini omzudan bıçakladı

’da bir kişi tartıştığı eşinin omzundan bıçakladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. O.A. ile eşi A.A. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

O.A, mutfaktan aldığı bıçakla eşini omzundan yaraladı.

Sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kürek kemiğinin altından bıçaklandığı belirlenen A.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

O.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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