Kütahya’da çalınan 3 kombiden 1’i ele geçirildi

Yaklaşık 1 ay önce Dumlupınar Mahallesinde Ö.Y. (34)’ye, 3 adet kombinin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bahse konu kombilerden birisinin bir işyerinde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A. (63) isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek hakkında suç eşyası satın alma suçundan işlem yapılmasının ardından Cumhuriyet Savcısı talimatıyla salıverildi. İş yeri sahibinden teslim alınan kombi müşteki Ö.Y. teslim edildi.

İş yerine ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık zanlısı şüpheli şahsın M.K.(24) olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.