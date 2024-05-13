Kütahya'da çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya'da çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hürriyet Mahallesi'nde, Engin Korkmaz'a ait iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, yangının çıktığı odada bulunan Büşra Nur Korkmaz'ı (9) yaralı halde çıkarttı.

Sağlık ekiplerince  Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceme Şubesi ekipleri, yangının çıktığı odada çalışma yaptı.

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