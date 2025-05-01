Kütahya'da deprem, Naci Görür'den uyarı: "Yöneticiler dikkatli olmalı"

Naci Görür isyan etti Haberi Görüntüle

Kütahya'da son günlerde yaşanan sismik hareketlilik sürüyor. Saat 14.38'de merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sarsıntı 10,66 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Prof. Dr. Naci Görür

NACİ GÖRÜR: YÖNETİCİLER DİKKATLİ OLMALI Bugün meydana gelen son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi. Sarsıntının Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, birkaç gün önce de aynı bölgede meydana gelen depremlere işaret etti. Bölgenin gerildiğini kaydeden Prof. Dr. Görür, "Yöneticiler dikkatli olmalı." dedi.

Bodrum'da depremin meydana geldiği yer

BİR UYARI DA BODRUM İÇİN Bodrum'da dün gece 02.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Prof. Dr. Görür, bir uyarı da Ege Bölgesi için yaptı. Gökova Körfezi'nde gerçekleşen depremin meydana geldiği zonda daha önce 6 büyüklüğüne varan depremler meydana geldiğini anımsatan Görür, bölgenin gerildiğini söyledi. Naci Görür'ün paylaşımı şöyle: "Gökova Körfezinde 4,0 büyüklüğünde 12 saat önce deprem oldu. Deprem normal atımlı Gökova Fay Zonu üzerinde. Bu zon çoğu kez 6’lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor. Sevgiyle."



Kütahya'da 25 Nisan günü 4,6 büyüklüğünde deprem olmuştu

KÜTAHYA 4,6 İLE SALLANMIŞTI



Kütahya'da 25 Nisan günü en büyüğü 4,6 olmak üzere 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti.



Deprem nedeniyle Simav ilçesi ile çevresindeki köyler ve Pazarlar'da eğitime ara verilmişti.



4,6 büyüklüğündeki depremin ardından NTV yayınında konuşan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, "2011 yılında büyük bir deprem gördüğümüz için yenilenmesi gereken binalarımız mevcut. Hem şu zaman hem o zaman deprem geçirdikleri için binalar yorgun. İlk önce hasar görebilecek kamu binalarımızın bir an önce yapılması gerekiyor." demişti.