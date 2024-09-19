Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçi servis otobüsünün otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Tavşanlı- karayolu 2’nci kilometresinde Ahmet K.’nin (58) kullandığı 43 AER 916 plakalı işçi servis otobüsü kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki 35 DOT 39 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan servis otobüsü şoförü Ahmet K. ile işçiler Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasan Hüseyin Tosun’un cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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