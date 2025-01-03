Kütahya'da feci kaza: Otomobilin camından fırlayarak hayatını kaybetti

Kütahya'da tarlaya girerek ağaçlara çarpan otomobilden fırlayarak toprak zemine düşen Oğuzhan Gündüz hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

Kütahya'da feci kaza: Otomobilin camından fırlayarak hayatını kaybetti

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci (31) kullandığı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz, araçtan fırlayarak toprak zemine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kütahya'da feci kaza: Otomobilin camından fırlayarak hayatını kaybetti - 1

Araç sürücüsü Demirci ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...