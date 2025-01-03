Kütahya'da feci kaza: Otomobilin camından fırlayarak hayatını kaybetti

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi.



Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci (31) kullandığı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz, araçtan fırlayarak toprak zemine düştü.



Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

