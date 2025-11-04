Kütahya'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan sürücü öldü
Kütahya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İbrahim Aras (51) idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkisinde, Ahmet İ. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Aras'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Kütahya Tavşanlı
- Trafik Kazası
- Kütahya