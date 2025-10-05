Kütahya'da feci kaza:1 ölü

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, C.U.'nun kullandığı karavan minibüs ile R.K.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü C.G. ile eşi 43 yaşındaki Birsen Uygun yaralandı. Yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı Birsen Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.