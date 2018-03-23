Kütahya’da halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Kütahya’nın Merkez Atatürk Bulvarı'nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri, İ.T. (31) yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu.
Yapılan testte, özel halk otobüsü şoförü İ.T.'nin 1,13 promil alkollü olduğu belirlendi.
Otobüsteki yolcular, başka özel halk otobüsüne bindirilirken; İ.T.'ye “alkollü araç kullanmak” suçundan bin 253 liralık cezası kesildi.
Sürücü belgesine de el konulan İ.T., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.