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Kütahya’da halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

DHA

Türkiye

Kütahya’da polis tarafından durdurulan özel halk otobüsünün şoförü alkollü çıktı. Şoförün sürücü belgesine el konuldu.

Kütahya’nın Merkez Atatürk Bulvarı'nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri, İ.T. (31) yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu.

Yapılan testte, özel halk otobüsü şoförü İ.T.'nin 1,13 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otobüsteki yolcular, başka özel halk otobüsüne bindirilirken; İ.T.'ye “alkollü araç kullanmak” suçundan bin 253 liralık cezası kesildi.

Sürücü belgesine de el konulan İ.T., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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