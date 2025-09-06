Kütahya'da hasar tespit çalışmaları

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Esenbağ Köyü’nde dün meydana gelen yoğun yağışın ardından sel ve su baskınının tarımsal alanlarda oluşturduğu zararların yerinde tespit edildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri 5 Eylül 2025 tarihinde Simav Esenbağ Köyü’nde meydana gelen yoğun yağışın ardından, oluşan sel ve su baskınının tarımsal alanlarda oluşturduğu zararları yerinde tespit ederek tutanak altına aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, afet sonrası üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirttiler.