Kütahya'da horoz dövüşüne polis baskını

Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin horoz dövüştürdüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi.



Horozlara el koyan polis ekipleri, şüphelileri gerekli işlemleri için polis merkezine götürdü.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.