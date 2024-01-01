Kütahya'da horoz dövüşüne polis baskını

Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.
Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin horoz dövüştürdüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi.
Horozlara el koyan polis ekipleri, şüphelileri gerekli işlemleri için polis merkezine götürdü.
Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
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