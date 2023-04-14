Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Aytekin Yozgat'ın (51) kullandığı otomobil, Sazköy yakınlarında, Mustafa Türkmen (54) idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Züleyha Yozgat (48), Fadime Karşıyaka (38), Betül Keskin (39), Esma Kartal (49) ve Umahan Türkmen (21), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı sürücülerden Yozgat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun