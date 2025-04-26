Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Bir yaralı
Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hasan K. idaresindeki otomobil, Hisarcık-Simav kara yolunda, Mustafa A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Hasan K, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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