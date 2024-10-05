Kütahya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gaybiefendi Mahallesi'nde inşaatta işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Yılmaz Kocadağ, bir anda dengesini kaybederek zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Kocadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla alakalı soruşturma başlattı.

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