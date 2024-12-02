Kütahya'da işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde işçi taşıyan midibüsün şarampole savrulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

'da İ.A. idaresindeki işçi servisi, Emet-Tavşanlı kara yolu Günlüce köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.A., işçiler Hasan A, Ali Rıza G., Recep K., Gökhan K., Halil İbrahim S., Recep Ş. ve Yüksel K. sağlık ekiplerince Emet ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yüksel K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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