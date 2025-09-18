Kütahya'da kaçak tarihi eser kazısı: 6 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Yenikent beldesi yakınlarındaki ormanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bölgede yapılan aramada, kazı yaparken kullanılan 2 levye, 1 balyoz, 1 çekiç, 1 çapa, 1 el feneri, 1 keser 1 akü ve 2 yılan kamera ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.