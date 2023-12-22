Kütahya’da kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 İl Emniyet Müdürlüğünün katılımı ile yapılan eşzamanlı yapılan Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Operasyonu'nda Kütahya il merkezinde 2 ikamet, 4 iş yeri olmak üzere, il merkezi ve ilçelerinde toplam 30 ekip 80 personel ile 35 adrese yönelik yapılan denetim ve aramalarda, 2 bin 450 paket (49 bin adet) dolu makaron, 49 kutu (9 bin 800 adet) bandrolsüz boş makaron, 17 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 650 adet sökülmüş bandrol ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.