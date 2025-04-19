Kütahya'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 3 ikamette yapılan arama işlemi sonucunda, 81 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 52 kilogram tütün, 2 adet makaron sarma makinesi,1 adet hava kompresörü, 3 bin adet şeffaf sigara poşeti, 2 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.G ve C.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.





