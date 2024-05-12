Kütahya'da kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

'da M.P. yönetimindeki kamyonet, Kütahya-Gediz kara yolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Ali Acar idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki Sevim Doğan'ın (19) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Acar ile aynı araçtaki Hatice Acar, Hatice Doğan, Zeliha ve Yağmur Çetin, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobildekilerin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan töreninden döndükleri öğrenildi.

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