Kütahya'da kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü

Kütahya'da Özgür Ersöz (29) idaresindeki kamyonet, Aslanapa ilçesi Haydarlar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Ersöz'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.