Kütahya'da kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz yaşamını yitirdi.
Kütahya'da Özgür Ersöz (29) idaresindeki kamyonet, Aslanapa ilçesi Haydarlar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ersöz'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Kütahya Aslanapa
- Trafik Kazası
- Tarla
- Kamyonet