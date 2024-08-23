Kütahya'da kaza: 6 kişi yaralandı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolundaki Yoncalı kavşağında meydana geldi. Elif Demir (32) kullandığı otomobille, kavşaktan dönmek için manevra yaptığı sırada Ahmet Baytı idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Elif Demir’in yanı sıra Necip Sargın (60), Suzan Sargın (49), Emel Aydoğdu (24), Binnaz Aydoğdu (60) ve Ezgi Miray Özçınar (24) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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