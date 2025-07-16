Kütahya'da korkunç olay: Şizofreni hastası, bir kadının gözlerini oydu

Kütahya'da Yoncalı Mahallesi’ndeki özel bir engelli bakım merkezinde kalan şizofreni hastası N.K. (41), iddiaya göre haziran ayında yan odada kalan ve yatağa bağımlı S.Ç. (47) isimli kadının gözlerini oydu.

Saldırı sonrasında Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç., geçirdiği iki operasyona rağmen görme yetisini tamamen kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Ç.'nin ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda özel engelli merkezindeki görevlilerin ifadesi alındı. Kütahya Valiliği de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

"29 SANİYEDE GÖZLERİNİ OYMUŞ"

S.Ç.'nin yeğeni Hüseyin Girgin (23), teyzesinin iki yıldır özel engelli bakım merkezinde kaldığını söyledi. Merkezden gelen telefonla olaydan haberdar olduklarını kaydeden Girgin şöyle konuştu:

"Olayın hala şokundayız. Öğrendik ki, bir şizofreni kadın teyzemle birlikte bahçede oturuyorlarmış, bakıcılar odalarına çıkarıyor. Teyzem ile vukuatı işleyen hastayı odalarına koyuyorlar. Bakıcı çamaşırları atmaya makinenin başına gidiyor. Makineye atarken fırsattan yararlanıp, teyzemin odaya girip, üstüne çıkıp 29 saniyede gözlerini oymuş. Gözlerini çıkarırken yüzünde tırnak izleri kalmış."

Kamera kayıtlarını izlemek istediklerini ancak yetkililerin izin vermediğini iddia eden Girgin, bakım merkezinin yönetiminden hiçbir destek ya da özür alamadıklarını da öne sürdü.

Hüseyin Girgin, teyzesi S.Ç.’nin gözlerinden, beyninden iki kez ameliyat geçirdiğini ve gözlerinin görme yetisini tamamen kaybettiğini de sözlerine ekledi.

2020 YILINDA ADANA'DA BAŞKA BİR KADININ DA GÖZLERİNİ OYMUŞ

Şizofreni tedavisi gören N.K.’nin 10 yıl önce babaannesini başına baltayla vurarak öldürdüğü, 2020 yılında ise Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören S.G.'nin iki gözünü parmaklarıyla oyduğu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bir başka kadın hastanın da gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı belirtildi.

