Kütahya’da korkutan yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ovacık köyünde boş arazide çıkan yangın ev ve ahırlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kütahya’da korkutan yangın

Tavşanlı’ya bağlı Ovacık köyünde boş bir arazide bulunan otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile hızlıca yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.

Yangını gören köylüler su tankerleri ve ellerindekiler ile yangına müdahale etti.

ihbar üzerine gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ahır ve hayvanların bulunduğu alana ulaşmadan söndürerek kontrol altına alındı.

Yangında 10 hektar alan zarar görürken köylülerin dikkat ve gayreti faciayı engellemiş oldu. Yangının başladığı alana çöplerin döküldüğü ve orada bulunan cam şişelerden çıktığı tahmin ediliyor.

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