Kütahya'da küçük çocukların minibüsü yaktı

Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun, tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü yaktı.

Kütahya'da küçük çocukların minibüsü yaktı

Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde park halindeki bir minibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.

İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen 64 FS 101 plakalı minibüs kullanılamaz hale geldi.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.A'nın (9) çıkardığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Çocuklar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Osman Kavala için yeni karar

Osman Kavala için yeni karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...