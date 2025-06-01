Kütahya'da kurtlar ağıla girdi

Küçükköy köyünde hayvancılıkla uğraşan Abbas Kaptan, sabah saatlerinde girdiği ağılda koyunlarını parçalanmış halde görünce yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, koyunlardan 11'inin kurtlar tarafından öldürüldüğünü, 14'ünün de yaralandığını belirledi.

Abbas Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtların ağıla sabaha karşı girdiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı. İzlerini takip ettim, uzaklaşmışlar." dedi.

Toplam 43 koyunu olduğunu anlatan Kaptan, "Sağlam kalanlar çok az. Yaralıların da iyileşeceği belli değil. Bu koyunlar damızlık, bazıları da kurbanlık olacak yaştaydı." diye konuştu.