Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu

l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarının işlendiği iddiasıyla masaj salonlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İl genelin geçen günlerde yapılan operasyonların ardından tanık ifadeleri doğrultusunda üç masaj salonuna daha baskın yapıldı.



KIZ ÇOCUĞU FUHUŞ YAPARKEN YAKALANDI



Eş zamanlı yapılan operasyonlarda kız çocuklarının da fuhşa zorlandığı tespit edildi. ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. İşletmelerde çalıştırılan 2’si küçük yaştaki 7 kadın kurtarıldı.



MÜŞTERİ: BEN DE ONA MASAJ YAPTIM



Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, “Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim” diyerek kendini savundu.



Masaj salonu sahibi H.Ç. ise müşteriye, “Ben ne yapacağım şimdi. Onların suçunu ben niye çekiyorum” diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.