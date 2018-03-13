Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Mesut Y. yönetimindeki minibüs ile Hüseyin Yıldırım'ın (55) kullandığı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35. kilometresindeki Ortaca kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Mukadder Yıldırım (35), olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin, 2 yaşındaki oğlu Muhammed Mustafa Yıldırım ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan sürücü Hüseyin ile çiftin 5 yaşındaki diğer oğlu Kadir Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Mesut Y. gözaltına alındı.