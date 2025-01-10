Kütahya'da müstakil ev yanarak kül oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da müstakil ev yanarak kül oldu

Tavşanlı'ya 40 kilometre uzaklıktaki Balıköy Beldesi Çıvgalar Mahallesi'nde Levent S.'ye ait müstakil evde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Kütahya'da müstakil ev yanarak kül oldu - 1

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören mahalle halkının ihbarı üzerine Tavşanlı ilçesi ve Bursa ili Harmancık ilçesinden çok sayıda ekibi bölgeye sevk edildi.

Kütahya'da müstakil ev yanarak kül oldu - 2

Yangında can kaybı yaşanmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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