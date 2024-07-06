Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'da, valizler içinde 160 bin adet uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenilen bir otomobili kent merkezi yakınındaki polis kontrol noktasında durdurdu.

arama köpeği "Thor" ile araçta yapılan aramada, 3 valiz dolusu toplam ağırlığı 64 kilo 890 gram olan 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki, U.Ö. (23), B.D. (27) ve O.D. (34) gözaltına alındı.

İstanbul'dan Antalya'ya götürüldüğü öğrenilen uyuşturucu hapların, 'da bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu hap olduğu bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...