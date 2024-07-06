Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenilen bir otomobili kent merkezi yakınındaki polis kontrol noktasında durdurdu.



Uyuşturucu arama köpeği "Thor" ile araçta yapılan aramada, 3 valiz dolusu toplam ağırlığı 64 kilo 890 gram olan 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Araçtaki, U.Ö. (23), B.D. (27) ve O.D. (34) gözaltına alındı.



İstanbul'dan Antalya'ya götürüldüğü öğrenilen uyuşturucu hapların, Kütahya'da bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu hap olduğu bildirildi.