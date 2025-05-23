Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Emet ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Düşecek köyü yakınlarında bulunan ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Söndürme çalışmalarına 3 helikopterin de katıldığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.