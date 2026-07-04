Kütahya'da ve Malatya'da orman yangını
04.07.2026 14:47
Son Güncelleme: 04.07.2026 15:03
Alevlerin hızla yayıldığı öğrenildi.
Kütahya'da ve Malatya'da orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kütahya'nın 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, orman yangınına müdahale etti.
Alevlerin hızla yayıldığı yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Malatya'da bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
MALATYA
Bir yangın haberi de Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldi.
İlçeye bağlı Örmeli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Bir orman arazözü, bir orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli 8 orman işçisi ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 32 tonluk su tankeri ile birlikte 3 ekip daha bölgeye hareket etti.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.