Kütahya'da orman yangını: "Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü"

Kütahya'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Vali Musa Işın, yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Kütahya'da orman yangını: "Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü"

'da merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın da olay yerine gelerek, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'den söndürme çalışması hakkında bilgi aldı.

Kütahya'da orman yangını: "Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü" - 1

"YAKLAŞIK 2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Vali Işın, Orman Bölge Müdürlüğünce ihbarın alınmasının ardından kısa sürede ulaşılan alanda müdahaleye başlandığını söyledi.

Aracı, arazöz ve itfaiyesi bulunan diğer kurumların da söndürme çalışmasına destek verdiğini belirten Işın, "Çok şükür kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerimiz soğutma işlemlerine devam ediyor." dedi.

Kütahya'da orman yangını: "Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü" - 2

Havaların bugünlerde çok sıcak geçtiğini, bu nedenle yangınlara karşı bütün kurum ve birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Işın, yaz sezonunu en zararla kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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