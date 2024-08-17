Kütahya'da orman yangınından dönen arazöz takla attı: 2 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesi, Düşecek ve Hisarcık ilçesi Karbasan köyleri arasında çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına katılan Emet Belediyesi'ne ait arazöz dönüş yolunda freninin boşalması sonucu takla attı. Kazada sürücü ve itfaiye amiri yaralandı.

Kütahya'da orman yangınından dönen arazöz takla attı: 2 yaralı

'nın Emet-Çavdarhisar Karayolu Ömerfakı ve Düşecek köyleri arasında kaza meydana geldi.

Murat Kadıoğlu yönetimindeki Emet Belediyesine ait arazöz dönüş yolunda freninin boşalması sonrasında takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Murat Kadıoğlu ve araçta bulunan İtfaiye Amiri Hasan Canıgür, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Emet Belediyesi İtfaiye Amiri Hasan Canıgür ve itfaiye eri Murat Karakadıoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yaralı itfaiye personellerini hastanede ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Emet Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Erdoğan, "Üzücü kazada itfaiye amirimiz ve itfaiye erimiz yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardır. Şükür sağlık durumları iyi, bizlerde yakından ilgileniyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Koca, Kültür Bakanlığından gelen misafirlerimizle buluşmak için ilçe dışında olması dolayısıyla yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili kendilerini sürekli bilgilendiriyoruz. Merak edilecek bir durum yok. Rabbim bununla gelmiş geçmiş etsin. Personellerimize acil şifalar diliyorum“ dedi.

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