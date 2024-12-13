Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da Ahi Evren Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında A.E.Ç., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü A.E.Ç. ile araçtaki arkadaşı H.İ.G. yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yarali ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede otomobil sürücüsü A.E.Ç.’nin 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.