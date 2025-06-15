Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, 82. Yıl Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi.
H. İbrahim M. (21) yönetimindeki 43 PA 372 plakalı motosiklet Harun A. 45 NR 718 yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H. İbrahim M. olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekiplerince Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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