Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek istikametinden gelip çevre yolu ışıklardan Moymul mahallesi istikametine dönmekte olan A.A. idaresindeki otomobil ile yine Moymul Mahallesi istikametinden çevre yoluna çıkmakta olan F.Ş. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü F.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.