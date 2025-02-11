Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaza dün gece Kütahya-Gediz kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücü M.A. idaresindeki plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A. ve Z.A. yaralandı.

Yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.