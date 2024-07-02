Kütahya'da otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tankere arkadan çarpan otomobilde bulunan Kazım Kocabıyık (82) ve eşi Münire Kocabıyık (78) hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Akpınar (67) ise yaralandı.

Kütahya'da otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden İbrahim Akpınar yönetimindeki 07 ZY 0265 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.A. yönetimindeki 43 KM 022 plakalı tankere kavşakta arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Akpınar ile yanında bulunan Kazım Kocabıyık ve onun eşi Münire Kocabıyık ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren otomobil sürücüsü Akpınar ise Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, tanker sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına aldı.

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